L’UniMe torna alla vittoria contro Villa Aurelia

Per gli universitari della pallanuoto vittoria per 13-10, alla "Zurria" di Catania in campo neutro, nella sesta giornata del campionato di Serie B

CATANIA – Per la sesta giornata del campionato di Serie B l’UniMe avrebbe dovuto ospitare il Villa Aurelia Sporting Club alla piscina scoperta della Cittadella. Un guasto imprevisto ha però reso non disponibile la piscina e ci si è trasferiti alla neutra piscina “Zurria” di Catania. Lì gli universitari di coach Misiti hanno comunque portato a termine in loro compito prevalendo per 13-10 sugli avversari laziali e tornando alla vittoria, la quinta in sei partite, dopo la sconfitta patita settimana scorsa a Siracusa contro la capolista Ortigia. Buon equilibrio tra le file dei peloritani con Longo, Lupeji, D’Aneglo, Giacoppo e Cama che segnano le loro personali doppiette, settimana prossima altro impegno in casa per i ragazzi del presidente De Francesco che attendono la Cesport Italia.

UniMe – Villa Aurelia Sporting Club 13-10

La formazione universitaria di fatto archivia la sfida nel primo quarto quando chiude in vantaggio sul 5-1. Reti di Giacoppo e Cama, in mezzo la segnature di Stopponi, a cui seguono le marcature di Diego Geloso, D’Angelo e Longo. Il secondo quarto sarà l’unico che la formazione ospite chiuderà in vantaggio grazie alle reti di Fioravanti, Ceccarelli e Stopponi, gli universitari tengono a distanza i laziali grazie alle reti di Vinci e Giacoppo.

Spettacolare terzo quarto con l’Unime che allunga sul 10-5, ma le due squadre si equivalgono con la doppietta di Lupeji, D’Angelo e Milana a segno per i siciliani e Colletti, Ferri, Biancolilla e Montebove a segno per i laziali. L’ultimo quarto inizia sull’11-8 ma il divario tra le due squadre resterà invariato. Ancora equità nelle reti: Cama e Longo da una parte, doppietta di Stopponi dall’altra per il 13-10 finale.

Tabellino

Ssd Unime: Di Mauro, Sollima, Vinci 1, Longo 2, Lupeji 2, Viola, D’Angelo 2, Giacoppo 2, Geloso 1, Sarno, Milana 1, Cama 2. All. Misiti.

Villa Aurelia Sc: Defeditta, Fioravanti 1, Capponi, Agnolet, Colletti 1, Curcio, Ferri, Ceccarelli 2, Biancolilla 1, Maggi, Montebove 1, Stopponi 4, Amici, Briani. All. Cappotto

Arbitro: Acerno.

Parziali: 5-1; 2-3; 4-4; 2-2. Superiorità: 3/7, 1/10. Rigori: 0/0, 1/1.

