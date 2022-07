Lutto nel mondo della giustizia messinese, addio ad Alfredo Girbino - Tempostretto

Il cordoglio del mondo della giustizia per la scomparsa del dirigente in pensione

MESSINA – Addio ad Alfredo Girbino, dirigente in pensione della Corte d’Appello di Messina, conosciuto ed apprezzato in tutto l’ambito giudiziario della provincia. Girbino avrebbe compiuto 69 anni il prossimo agosto. Lascia moglie e tre figli, ai quali vanno le nostre condoglianze e il cordoglio di tutto il mondo della giustizia messinese, in particolare di Palazzo Piacentini dove Girbino aveva operato per molti anni da direttore amministrativo della più alta corte.