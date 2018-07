S. Teresa. Trovato morto in campagna l'ex consigliere comunale Gabriele Crupi

S. TERESA DI RIVA. L’avvocato Gabriele Crupi, ex presidente del Consiglio comunale di S. Teresa di Riva dal ’94 al ’98 (quando era sindaco Nino Bartolotta), è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi in un appezzamento di terreno di contrada Lacco, a S. Alessio Siculo. Aveva 62 anni. Fi il primo presidente del Consiglio comunale di S. Teresa, ruolo prima da allora ricoperto dal sindaco.

Crupi, fratello di un noto dentista santateresino, è morto per cause naturali, probabilmente per un arresto cardiaco fulminante. A dare l’allarme era stata la compagna che non vedendolo rincasare si era preoccupata ed aveva chiesto aiuto ad un amico, il presidente dell’Avis, Maurizio Crisafulli.

I due si sono recati nella campagna intorno alle 17, rinvenendo il corpo dell’avvocato riverso per terra. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il corpo, su autorizzazione del magistrato, è stato restituito alla famiglia. Lascia la compagna e tre figli. “Siamo vicini alla famiglia – ha commentato il sindaco, Danilo Lo Giudice – in questo momento di grande dolore. Crupi ha svolto negli anni 90 il ruolo di amministratore comunale con impegno e dedizione dedicandosi sempre e con umiltà al sociale e ai più deboli".