“Dirigenti irreperibili nei week end”, De Luca non ci sta

“Noi spendiamo mediamente 140 mila euro all’anno per ogni dirigente comunale. Possiamo subire anche questi affronti?” Il sindaco Cateno De Luca ha deciso di dichiarare pubblicamente guerra ai dirigenti di Palazzo Zanca.

Con un post sulla sua pagina Facebook, il primo cittadino rende pubblica la lettera di fuoco indirizzata al segretario generale Antonio Le Donne e ai super burocrati comunali, rei di non rispondere al telefono nei week-end , rendendosi irreperibili.

“Abbiamo più volte riscontrato – scrive De Luca - l’impossibilità di interloquire telefonicamente con la gran parte dei dirigenti preposti agli attuali dipartimenti, nei giorni di sabato e domenica e fuori dal normale orario di lavoro , con un consequenziale rallentamento dell’azione amministrativa e l’esposizione dell’ente a gravi danni irreparabili per l’impossibilità di poter assumere decisioni contingibili e urgenti, ovviamente qualora si configuri tale necessità e non sia rinviabile la trattazione nei giorni d lavoro ordinario”.

De Luca non ci sta a mantenere lo status quo, mette in mora i dirigenti e non esclude che la questione possa arrivare presto sulla scrivania dell’Ufficio provvedimenti disciplinari.

“La presente viene inviata quale messa in mora e quale preavviso di consequenziale comunicazione da sottoporre all’Organismo Indipendente di Valutazione , per l’inefficienza gestionale salvo che non si configuri una più grave ipotesi di violazione dei doveri d’ufficio giacché , in tal caso, la trattazione verrebbe devoluta all’Ufficio provvedimenti disciplinari”