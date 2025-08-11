Macchina contromano sull’autostrada Messina-Catania

Il Cas, intorno alle 23 di stasera, ha dato notizia, invitando alla prudenza

MESSINA – La comunicazione è delle 22.57 di stasera. Il Cas informa che una macchina procede contromano sulla A18 Messina-Catania all’altezza di Taormina. L’auto procede verso Messina.

Il Consorzio autostrade siciliane invita alla prudenza.

Nella pagina Fb A18 e A20 le autostrade siciliane della vergogna, c’ è la testimonianza di un cittadino: “Evitata per puro caso e fortuna alle ore 22:10 circa. All’altezza di Giardini Naxos, ha preso una Opel Corsa di striscio, spezzando lo specchietto. Si è evitata una strage anche perché procedeva a velocità sostenuta”.