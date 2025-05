Maccio Capatonda tra gli ospiti più attesi di Etna Comics

L'incontro con l'artista, amatissimo per la sua comicità surreale, è in programma domenica 1 giugno

CATANIA – Etna Comics prenderà il via domani, venerdì 30 maggio, con il taglio del nastro e un ricco programma. Tra gli ospiti più attesi di questa edizione c’è il re della comicità surreale italiana, Maccio Capatonda. Il panel dedicato, in programma domenica 1 giugno alle 12 in Creator Lounge, promette di essere un viaggio esilarante nel mondo della satira, del nonsense e della critica sociale mascherata da assurdità. Dalla televisione virale degli anni 2000 fino ai recenti successi su piattaforme digitali, l’artista – al secolo Marcello Macchia – incontrerà il pubblico per raccontare i retroscena delle sue creazioni più amate, da “Il Giurato” a “Mariottide”, passando per “Italiano Medio” e il più recente “The Generi”.

Durante l’incontro, moderato da Cateno Piazza e Salvo Di Paola, Maccio parlerà del suo approccio alla scrittura, della costruzione dei suoi iconici personaggi, del rapporto con il pubblico e del ruolo della comicità nell’Italia contemporanea. Ampio spazio sarà riservato anche alle domande dei fan, in un dialogo aperto e imprevedibile, come nel suo stile.

Al termine del panel, Maccio Capatonda si metterà a disposizione dei fan per firmare copie dei suoi libri e concedersi a qualche scatto fotografico, regalando un momento di autentico contatto con il pubblico, tra ironia e spontaneità.