Madonna “indossa” Taormina: la diva sceglie un abito DG Alta Moda presentato a fine luglio

Si tratta di uno dei capi della collezione di Dolce & Gabbana della sfilata di fine luglio nella Perla dello Ionio. Il look si intitola "Bartolomea"

La regina del Pop, Madonna, ha scelto un abito della collezione DG Alta Moda Taormina 2026 per festeggiare il suo 68esimo compleanno a Corfù. La stessa popstar ha voluto ringraziare Dolce&Gabbana in un post sui social in cui si mostra intenta a festeggiare. Gli abiti sono stati presentati dagli stilisti a Taormina a fine luglio. Un evento che ha portato in Sicilia diversi vip da ogni parte del mondo.

Il look di Madonna: “Bartolomea”

Non c’era, però, proprio Madonna, legatissima all’Italia ma impegnata in altre attività. La cantante ha scelto comunque di omaggiare la moda di Dolce&Gabbana e Taormina, festeggiando con il look “Bartolomea”. Sul canale ufficiale del marchio, si parla di “un abito di organza a gamba lunga con maniche a tre quarti interamente ricamato con paillettes che formano intricati motivi floreali incorniciati da motivi barocchi ornati”.

Il design è stato “ulteriormente adornato con fiori tridimensionali realizzati a mano in pizzo di satin e cristalli. Il look è stato completato con un collare a motivi floreali di DG Alta Gioielleria con paillette di tanzanite, morganite, acquamarina e granato rhodolite, arricchito con una perla South Sea e un filo d’oro torto”.