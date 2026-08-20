Giocattolo con sabbia “contaminata da amianto”: l’allarme del ministro della Salute

Anche il Comune di Messina ha diramato la segnalazione dopo la notifica dell'UE: "Il prodotto è a forma di carota". I dettagli e l'invito a fare attenzione

MESSINA – Il Comune di Messina, a seguito della nota trasmessa dal Ministero della Salute informa la cittadinanza in merito all’allerta relativa a un giocattolo contenente sabbia contaminata da amianto di tipo tremolite.

La segnalazione è collegata alla notifica europea Safety Gate SR/01963/26, relativa a un giocattolo destinato all’infanzia nel cui materiale di riempimento è stata rilevata la presenza di amianto. La notifica ha classificato il prodotto come a rischio serio e tra i Paesi di destinazione risulta indicata anche l’Italia.

Il prodotto contaminato: i dettagli

Il prodotto interessato è un giocattolo elastico a forma di carota, di colore arancione, riempito di sabbia, della lunghezza di circa 17 centimetri, della marca Trendhaus, modello 967176, lotto 2025 = CH33287, codice a barre 4032722967176. Il quantitativo complessivamente interessato dalla segnalazione è di 30.024 pezzi. Il rischio è connesso alla possibile rottura dell’involucro del giocattolo, che potrebbe determinare la fuoriuscita della sabbia contaminata.

L’invito e le indicazioni del Comune

Il Comune invita pertanto famiglie, scuole dell’infanzia, asili nido, ludoteche e altre strutture educative a verificare con attenzione l’eventuale presenza del prodotto, prestando particolare attenzione agli acquisti effettuati nel corso del 2025 e del 2026, anche attraverso marketplace e piattaforme di vendita online.

Qualora il giocattolo venga individuato, ne deve essere immediatamente sospeso l’utilizzo e il prodotto deve essere sottratto alla disponibilità dei bambini. Il giocattolo non deve essere aperto, tagliato, forato, svuotato o comunque manipolato. Si raccomanda inoltre di non procedere autonomamente al suo smaltimento nei normali rifiuti domestici, ma di attenersi alle indicazioni che saranno fornite dalle autorità competenti in merito alle modalità di riconsegna e smaltimento. Particolare attenzione deve essere prestata nel caso in cui il giocattolo risulti danneggiato o la sabbia sia già fuoriuscita.

In tale eventualità, non bisogna spazzare il materiale, utilizzare un normale aspirapolvere, soffiarvi sopra o tentare autonomamente di rimuoverlo. È necessario allontanare temporaneamente bambini e altre persone dall’area interessata e rivolgersi all’autorità sanitaria territorialmente competente, indicando gli estremi della notifica Safety Gate SR/01963/26.

L’appello a scuole dell’infanzia, asili nido e ludoteche

Il Comune richiama inoltre l’attenzione delle scuole dell’infanzia, degli asili nido, delle ludoteche e delle strutture educative sulla necessità di verificare i giochi presenti nelle aule e negli spazi destinati alle attività ludiche, nonché gli eventuali materiali conservati nei magazzini e nei depositi e gli acquisti effettuati nel periodo interessato. L’Amministrazione comunale invita infine a non estendere automaticamente l’allerta a prodotti similari: la presenza sul mercato di articoli analoghi non significa che siano necessariamente contaminati. Eventuali verifiche sulla composizione dei prodotti devono essere effettuate esclusivamente attraverso le autorità e le strutture competenti.

L’obiettivo della comunicazione è favorire una tempestiva individuazione degli eventuali prodotti interessati, impedirne l’utilizzo da parte dei bambini e garantire una corretta gestione in caso di rinvenimento, assicurando la massima diffusione delle informazioni e al contempo evitando ingiustificati allarmismi.