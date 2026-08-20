Furto al MuMe, l’altro Antonello rubato 50 anni fa

Il furto a Novara molto simile a quello a Messina, poi le novità, un anno fa.

Il clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina rubate al Museo regionale Accascina riaccendono i riflettori su un altro Antonello, rubato 52 anni fa e non ancora ritrovato. Si tratta dell’Ecce Homo, una tavoletta 45×36 cm datata tra il 1460 e il 1475, attribuito ad Antonello o alla sua cerchia, sottratto al museo Broletto di Novara nel 1974.

Due furti molto simili

Allora il furto destò scalpore per le condizioni in cui avvenne, sovrapponibili a quelle del colpo di Ferragosto a Messina: il museo non aveva un vero e proprio impianto d’allarme e l’opera era assicurata ad una cifra irrisoria rispetto al reale valore, altissimo malgrado i molti critici dell’attribuzione ad Antonello. La foto disponibile, l’unica utile anche alle ricerche, risale al 1961.

L’appello dei Carabinieri nel 2025

I carabinieri del Nucleo patrimonio artistico non hanno mai smesso di cercarlo. E proprio un anno fa hanno lanciato un “sasso nello stagno”: “Chi sa parli” – disse il maggiore Francesco Angeletti dell’Ncpt, spiegando il perché della sua clamorosa affermazione a margine di un convegno a Novara – non è raro che le opere d’arte rubate riemergano a distanza di decenni e 51 anni sono un lasso di tempo più che utile per novità.

Antonello piace anche al mercato nero

L’Ecce Homo di Novara è nell’elenco dei “most wanted”, tra le prime 10 opere d’arte più ricercate al mondo. Quel furto, insieme alla recente acquisizione dell’Ecce Homo per poco meno di 15 milioni di euro, confermano qual è il valore – e l’interesse, lecito e non – generato da Antonello da Messina, un maestro del quale esistono forse 40 opere in tutto il mondo. In questo contesto, il Polittico di San Gregorio ha un valore enorme anche perché rappresenta una delle poche autografate dal Maestro.

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