“Madri Coraggio”, al via progetto di cinema al “Verona Trento – Majorana”

Un percorso educativo e laboratoriale dedicato all’esplorazione del linguaggio cinematografico, con un focus sulle storie di donne

MESSINA – Dopo le fasi preparatorie degli scorsi mesi, è entrato nel vivo con l’incontro tenutosi presso l’Aula magna dell’istituto il progetto cinematografico “Madri Coraggio”, l’iniziativa educativa dell’Istituto di Istruzione Superiore “Verona Trento – Majorana” di Messina nell’ambito del Piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Alla guida del progetto, la dirigente scolastica Simonetta Di Prima, affiancata dal responsabile scientifico Angelo Campolo – attore, regista e pedagogo teatrale – e dai professori Fabio Sciva e Stefano Bottari, partner principale DAF Project diretta da Giuseppe Ministeri.

“Madri Coraggio” propone un percorso educativo e laboratoriale dedicato all’esplorazione del linguaggio cinematografico, con un focus sulle storie di donne che, nel cinema e nella realtà, hanno affrontato sfide e cambiamenti. Attraverso la visione di film, incontri con professionisti del settore e un’esperienza diretta di produzione audiovisiva, gli studenti saranno guidati in un percorso che unisce

apprendimento, creatività e consapevolezza sociale.

Le tre fasi del progetto

“Madri Coraggio” si sviluppa in tre fasi principali, progettate per offrire agli studenti una comprensione a 360 gradi del cinema e del suo potenziale educativo: 1) madri coraggio lab: incontri settimanali per introdurre gli studenti al linguaggio cinematografico, con un focus sulla rappresentazione femminile; 2) madri coraggio visioni: proiezioni cinematografiche al Multisala Apollo di Messina, accompagnate da dibattiti con esperti del settore – attori, registi e scenografi – per approfondire temi come l’inclusione e la pari opportunità; 3) madri coraggio produzione: un’esperienza laboratoriale che guiderà gli studenti nella realizzazione di una docuserie a episodi, dalla scrittura alla promozione, con il supporto di tutor professionisti.

“Con questo progetto invitiamo i ragazzi a guardare al cinema non solo come intrattenimento, ma come strumento per esplorare la complessità del nostro presente e scoprire storie che meritano di essere raccontate,” ha dichiarato Angelo Campolo.



Molto soddisfatta la dirigente scolastica Simonetta Di Prima: “Siamo entusiasti di lanciare il nostro progetto cinema, un’iniziativa che mira a potenziare le competenze artistiche e tecniche dei nostri studenti, stimolando la loro creatività e capacità di collaborare in gruppo. Il cinema è un potente strumento educativo che non solo sviluppa abilità pratiche, ma promuove anche il pensiero critico e l’espressione personale, elementi fondamentali per la formazione completa dei nostri ragazzi”.