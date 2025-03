Maltempo a Messina, “In poche ore 120 mm di pioggia, più di quanta caduta in tutto marzo 2024”

Dalla caduta dei calcinacci, dal tetto di Palazzo Zanca, al crollo di un muro a Catarratti e le frane a Curcuraci, il sindaco elenca gli interventi

MESSINA – “In poche ore sono caduti ben 120 mm di pioggia, più di quanto ne era caduta (90 mm) in tutto il mese di marzo dell’anno scorso. Le forti e incessanti piogge stanno causando numerosi disagi alla nostra città, colpendo anche edifici pubblici, tra cui il Municipio, dove si è verificata la caduta di alcuni calcinacci dal tetto. Ci troviamo ancora una volta di fronte a un’emergenza derivante dalla straordinarietà delle condizioni meteo, che stanno mettendo in difficoltà le reti urbane di molte città, comprese le nostre infrastrutture. La macchina comunale, grazie all’incessante lavoro della polizia locale e della Protezione civile, è attiva e presente sul territorio”. Così il sindaco di Messina, Federico Basile. Il primo cittadino ha firmato un’ordinanza per autorizzare interventi immediati diretti a garantire la sicurezza pubblica.

Dal cedimento dei calcinacci, dal tetto di Palazzo Zanca, al crollo di un muro all’interno di un condominio a Catarratti e alle frane a Curcuraci, Basile informa che si stanno “monitorando tutte le situazioni più critiche”: “Le nostre squadre sono sul campo coordinate dall’assessore Massimiliano Minutoli per garantire il supporto necessario alla cittadinanza. In città siamo intervenuti su diversi fronti, tra cui l’evacuazione di un condominio privato a Catarratti, interessato dal crollo di un muro perimetrale che ha lambito l’edificio. Come macchina comunale ci siamo subito attivati per assistere gli inquilini evacuati, trovando in tempi rapidi una soluzione di accoglienza presso una struttura alberghiera”.

E ancora: “A Portella Castanea sono intervenuti i mezzi della città metropolitana e la polizia locale per liberare la strada invasa da detriti. Un intervento si è reso necessario anche a Cumia, dove siamo intervenuti per uno smottamento che ha interessato un terreno privato. La situazione è monitorata e siamo pronti a operare non appena riceveremo indicazioni dai vigili del fuoco. Invitiamo tutti alla massima prudenza visto il perdurare delle avverse condizioni meteo. Grazie a tutti i volontari della protezione civile e alle forze dell’ordine per tutto quello che fanno”.

