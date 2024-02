Maltempo. Allagamenti a Milazzo, in azione i vigili del fuoco FOTO

Il maltempo non ha risparmiato la città di Milazzo, che è rimasta allagata in diverse zone. Il Comune ha attivato un numero per le emergenze

MILAZZO – È stata fortemente colpita dal maltempo la città di Milazzo dove si sono verificati diversi allagamenti. E proprio in queste ore sono ancora in corso gli interventi del Comune e dei vigili del fuoco, al fine di ripristinare le zone maggiormente interessate.

Il sindaco Pippo Midili ha effettuato diversi sopralluoghi, individuando tra le zone più critiche – ma in fase di ritorno alla normalità- San Pietro, Via Rio Rosso, le strade di Santa Marina e San Marco e via Feliciata. Disagi anche in via Tonnara e via Nino Bixio, dove alcuni tratti di strada sono rimasti bloccati dall’acqua.

Intanto dal Comune di Milazzo è stato attivato un numero per le emergenze 3481333408, che può essere contattato per segnalare situazioni di disagio o pericolo dovute agli allagamenti. È stata disposta, per garantire la sicurezza, anche la chiusura temporanea dell’asse Viario in Uscita nella zona si San Paolino.

