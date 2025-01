Maltempo, confermata l’allerta rossa fino alla mezzanotte di oggi

Il nuovo bollettino della Protezione civile: sabato allerta "gialla"

Persistono in Sicilia le condizioni meteo avverse. Nell’ultimo avviso diffuso questo pomeriggio dal Dipartimento Regione di Protezione Civile è stata confermata l’allerta di livello “rosso” (allarme) fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 17 gennaio. In Sicilia sono in corso precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Fenomeni accompagnata da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. I venti dai quadranti orientali vanno da “forti” a “burrasca”, con rinforzi previsti fino a “burrasca forte”. Mareggiate in corso, soprattutto nella zona jonica messinese.



Domani la situazione dovrebbe migliorare. La Protezione Civile ha previsto un livello di allerta “giallo” (attenzione) per la giornata di sabato 18 gennaio.

Sono previste per la giornata di domani precipitazioni “da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sui settori centro-occidentali e nord-orientali, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su quelli occidentali”. Venti “da forti a burrasca sud-orientali sui settori occidentali; inizialmente forti dai quadranti orientali con raffiche di burrasca sul resto dell’Isola, in decisa

attenuazione nel corso della giornata”. Infine i mari: saranno agitati o molto agitati lo Jonio, lo Stretto di Sicilia e il Tirreno meridionale.