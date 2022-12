Maltempo nel Messinese, tra fango e detriti l'intervento della Protezione civile - Tempostretto

Il grande lavoro dei soccorsi

Maltempo nel territorio messinese. Comunica il dipartimento regionale della Protezione civile (nella foto dalla pagina Fb): “Decine di squadre di volontari, provenienti da Palermo, Caltanissetta, Enna e Catania, e con pompe idrovore, materiali e mezzi, hanno raggiunto le zone alluvionate per aiutare quelle popolazioni che si sono svegliate con cantine e garage allagati. Molte strade risultano dissestate a causa del fango e dei detriti provocati dal nubifragio del 3 dicembre”.

Sinergia tra Protezione civile, vigili del fuoco, volontari e Coc

Si mette in evidenza che “sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, le organizzazioni di volontariato e i sindaci dei territori interessati. Il sistema di protezione civile regionale ha risposto con efficacia, evitando feriti, rispondendo alle chiamate di soccorso di tanti cittadini e, ancora adesso, è in piena attività per il rapido rientro nell’ordinario e il ripristino delle condizioni di sicurezza”.

Nel pomeriggio è avvenuto il sopralluogo del capo della Protezione civile siciliana, ingegnere Salvo Cocina, che ha informato della situazione il presidente Renato Schifani. A Barcellona, Milazzo e Terme Vigliatore sono operativi i Coc – Centri operativi comunali, in sinergia con la direzione generale e territoriale della Protezione civile siciliana.

