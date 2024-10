Seguiranno aggiornamenti per la giornata di domani, domenica 20 ottobre

In considerazione delle severe condizioni meteorologiche attuali e delle previsioni per le prossime ore, l’organizzazione del Messina Street Food Fest ha deciso, in via cautelativa, di sospendere l’evento per la giornata di oggi, sabato 19 ottobre.

Seguiranno aggiornamenti per la giornata di domani, domenica 20 ottobre.