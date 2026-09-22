 Maltempo sullo Stretto di Messina: la Calabria sparisce dietro la cortina di pioggia

Maltempo sullo Stretto di Messina: la Calabria sparisce dietro la cortina di pioggia

Redazione

Maltempo sullo Stretto di Messina: la Calabria sparisce dietro la cortina di pioggia

martedì 22 Settembre 2026 - 09:30

Nuvole basse e precipitazioni riducono la visibilità tra le due coste, cancellando temporaneamente il panorama abituale dello Stretto

La perturbazione che dalle scorse ore sta interessando la Sicilia orientale ha modificato radicalmente il paesaggio urbano e marittimo. Dalle zone panoramiche e dai quartieri affacciati sul mare, la consueta visuale nitida della costa calabra è apparsa completamente azzerata, nascosta da una fitta cortina di nubi basse e pioggia.

Le cause meteorologiche della foschia

Il fenomeno della ridotta visibilità tra le due sponde dello Stretto di Messina è legato direttamente alle condizioni di maltempo e all’aumento dell’umidità atmosferica. La presenza di nuvolosità stratificata e banchi di nebbia da precipitazione riduce drasticamente la trasparenza dell’aria, impedendo all’occhio umano di scorgere i profili dei centri abitati situati sull’opposta sponda calabrese. Un effetto ottico e meteorologico temporaneo, destinato a risolversi con il miglioramento delle condizioni del cielo e il ritorno del sereno.

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