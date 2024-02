Maltratta moglie e figli piccoli, marito violento in carcere

Il 43enne di Piraino dovrà scontare 2 anni e mezzo

Va in carcere il 43enne di Piraino condannato per maltrattamenti in famiglia. I carabinieri della stazione locale hanno bussato alla sua porta per notificargli l’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali di Patti dopo la condanna. Dovrà scontare dietro le sbarre 2 anni e mezzo. E’ stato rinchiuso nel carcere messinese di Gazzi.

L’indagine è scattata a maggio 2018 quando è arrivata la denuncia ai carabinieri della stazione di Gioiosa Marea che hanno scoperto come l’uomo da anni maltrattava la convivente e i due figli, all’epoca dei fatti entrambi minorenni.