Scarcerato avvocato accusato di violenze sulla compagna

È stato scarcerato l'avvocato di 54 anni arrestato dai carabinieri qualche giorno fa con l'accusa di violenza nei confronti della propria compagna.

Il giudice ha detto sì alla richiesta dell'avvocato Nino Cacia e ha concesso i domiciliari al funzionario universitario. Nel provvedimento di scarcerazione, il giudice spiega che la documentazione prodotta dal difensore e il fatto che la donna deve essere ancora interrogata, fanno riconsiderare le esigenze cautelari, e i domiciliari sono sufficienti.

Il dossier presentato dalla difesa rivela che la compagna che ha denunciato il 54enne era stata a sua volta da lui denunciata e i due sono in lite giudiziaria per l'affidamento del bambino.

Figlio e madre saranno ascoltati in incidente probatorio , per vagliare davanti a giudici e difensori la versione della presunta vittima.