Manca il riscaldamento alla "G. Mauro-Badiazza": "Bambini in classe al freddo" - Tempostretto

Il consigliere La Fauci interroga il Comune e parla di segnalazioni avvenute da tempo: "Questo immobilismo non è accettabile"

MESSINA – L’argomento scuole torna prepotentemente d’attualità dopo l’amara scoperta degli studenti della scuola primaria “G. Mauro – Badiazza”, segnalata dal consigliere Giandomenico La Fauci. Al rientro a scuola, infatti, i bambini hanno dovuto “svolgere le lezioni al freddo”, racconta il consigliere di Ora Sicilia.

L’interrogazione di La Fauci

E così La Fauci ha deciso di presentare, in mattinata, “un’interrogazione urgente su una gravissima carenza presente nelle scuole comunali di Messina. A seguito di decine di segnalazioni, infatti, ho appurato la totale assenza di impianti di riscaldamento. Una condizione inaccettabile e che svela lo stato insufficiente dei plessi scolastici cittadini. L’arrivo dell’inverno, col conseguente calo delle temperature, non è stato accompagnato dagli interventi necessari per il ripristino degli impianti di riscaldamento. Così, al ritorno dalle vacanze natalizie, i giovani studenti hanno trovato l’amara sorpresa di dover svolgere le lezioni al freddo”.

La Fauci: “Immobilismo non accettabile”

Il consigliere prosegue: “Al Comune di Messina resta l’onere della gestione dei plessi, per questo non è accettabile tale immobilismo. Ancora una volta, infatti, bisognerà intervenire in emergenza e mai in prevenzione. Ho accertato come decine di genitori abbiano segnalato tali condizioni con largo anticipo al Dirigente Scolastico che, però, nulla può compiere se non girare il tutto all’amministrazione”.