Mangia e Cambia, via all'evento di Slow Food: "Messina un punto di riferimento" - Tempostretto

Al taglio del nostro presente anche la vicepresidente nazionale Roberta Billitteri: "Essere qui è un piacere". Il sindaco Basile: "Nostro territorio ricco di potenziale"

MESSINA – Taglio del nastro per Mangia e Cambia, la manifestazione organizzata Slow Food Messina, insieme al Comune, alla Camera di Commercio, alla fondazione MeSSina e a decine di ristoratori del territorio. Con il via di stamattina, si è aperta ufficialmente l’area di Piazza Unione Europea, di fronte Palazzo Zanca, dove da oggi e fino a domenica mattina sarà possibile assistere a convegni, assaggiare prodotti tipici e acquistarli al mercato dell’Agroecologia (Qui il programma completo).

Billitteri: “Un piacere essere qui”

Ad aprire i lavori, presentata da Nino Mostaccio, presidente di Slow Food Messina, è stata la vicepresidente nazionale Roberta Billitteri: “Con molto piacere inauguriamo questo evento ricco di contenuti, interpretati da produttori, trasformatori, da tutti coloro che ci mettono anima e corpo. Dietro tutto questo c’è un grande lavoro, non è semplice fare rete e siamo contenti di essere lì”.

Presente anche il sindaco Federico Basile, che ha dichiarato: “La nostra città si candida a essere un punto di riferimento non solo per questa iniziativa ma per un percorso iniziato oltre un anno fa. La nostra provincia ricca, di 108 comuni, ha potenzialità e caratteristiche che possono portare il territorio a una filiera e non a semplice cucina. Mi auguro che la porta della Sicilia possa diventare porta di un cambiamento anche nel modo di alimentarsi. Grazie”. Al suo fianco anche gli assessori Enzo Caruso e Alessandra Calafiore.