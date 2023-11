Mangia e Cambia, Slow Food in piazza tra degustazioni e difesa del territorio - Tempostretto

Un mercato dell'agroalimentare, degustazioni e forum tematici dal 17 al 19 novembre di fronte Palazzo Zanca: il programma dell'evento

MESSINA – Un mercato dell’agroalimentare, con convegni, forum, degustazioni ed esperienze da ascoltare, raccontare e vivere, rivolto ai ragazzi e a tutta la cittadinanza. Questo e tanto altro è Mangia e Cambia 2023, l’evento che vede protagonista Slow Food Messina, insieme al Comune, alla Camera di Commercio, alla fondazione MeSSina e a decine di ristoratori del territorio. Si partirà il prossimo 17 novembre e fino al 19 sarà Piazza Unione Europea il centro dell’intera manifestazione, che prevede tavoli di confronto anche a Palazzo Zanca e al Camera di Commercio.

Mostaccio: “Punto di partenza”

A spiegare gli obiettivi è stato Nino Mostaccio, il presidente di Slow Food Messina: “Questo è l’inizio di un percorso, perché oggi si presenta una rete che stiamo provando a costruire basata su un soggetto che si chiama Messina Food Policy. È un tavolo costituito più di un anno fa con l’obiettivo di sostenere produttori, recuperare fondi, lavorare in favore della natura e praticare una transizione ecologica reale. Il punto di partenza per dare una risposta alla crisi sociale che imperversa. Non è un evento di Slow Food, ma un evento in cui è Slow Food protagonista insieme a Comune, Camera di Commercio e tutti gli enti con cui lavoriamo”.

Basile: “L’inizio di un percorso”

Al suo fianco l’amministrazione, con in testa il sindaco Federico Basile che ha affermato: “Sembra una litania ma è davvero l’inizio di un percorso. Cerchiamo di strutturare eventi che sono messaggi. Non è un evento per degustare e basta, ma l’inizio di un percorso in cui il cibo faccia comprendere a tutti da dove parte la filiera. La cultura assorbe varie tematiche. Vogliamo valorizzare il territorio e questo va al di là del singolo prodotto. Dal 17 al 19 novembre ci sarà il primo capitolo di questo viaggio”.

Gli assessori: “Sarà una festa, il cibo coinvolge tutti”

Poi gli assessori. Massimo Finocchiaro ha spiegato che “questa sarà una festa legata alla cultura agroalimentare. Saranno de giorni importanti sia qui a Palazzo Zanca, con molti convegni, sia alla Camera di Commercio. E poi l’evento in piazza, il fulcro della manifestazione”. Al suo fianco anche Alessandra Calafiore: “Il cibo appartiene a tutti, coinvolge tutti, per questo vogliamo realizzare progetti simili di condivisione e desideriamo che sul tema del cibo e della valorizzazione dei prodotti del territorio partecipi tutta la città”. Ed Enzo Caruso: “Il cibo fa parte della grandi macroaree di turismo e cultura. Ci sono tutte cose che si aggregano alla tavola, dove si sviluppano le idee. Il cibo è un punto di riferimento per scoprire il territorio ma anche per condividere idee e progetti”.

Mostaccio: “I produttori protagonisti del territorio”

Poi Mostaccio ha spiegato alcuni dettagli: “Abbiamo pensato che sarebbe stato giusto che i produttori si raccontassero perché sono i veri protagonisti del territorio. Il mercato prevede aree per la formazione per i ragazzi, laboratori di esperienze di gusto in cui si assaggeranno i prodotti e dei forum tematici come quello dedicato ai giovani, che racconteranno del coraggio di rimanere qui. Sarà il venerdì, mentre il sabato ci sarà quello sulle biodiversità. Poi ci sarà quello che abbiamo chiamato l’aperitivo degli avanzi, per evitare gli sprechi e consumare tutti insieme ciò che non è stato utilizzato”.

Sarà assegnato anche il premio “Stretto tra due mari”. Il primo soggetto premiato sarà il birrificio Messina, per la “loro storia” e per quanto fatto con tante difficoltà in questi anni. Mostaccio: “Il premio simbolico che daremo sarà un vasetto in bioplastica. Il primo prototipo prodotto con gli scarti proprio del birrificio. Lo restituiremo al mittente. Saranno premiati i ragazzi del Cuppari e l’associazione Arb per il plogging”.

Il programma

Venerdì 17 novembre

Piazza Unione Europea

Ore 9:30 – Inaugurazione MErcato dell’Agroecologia

Ore 10:00 – Apertura Area Mangia & Bevi

Ore 10:00 – Esperienze di Gusto

Pausa Caffè – Nè corto né lungo: etico (caffè e biscotti)

Ore 12:00 – Esperienze di Gusto

Che cavolo mangi? L’ora felice, aperitivo Slow

Ore 17:00 – Forum

Il mercato racconta – Giovani tra abbandono e restanza.

Ore 17:45 – Esperienze di Gusto

Che cavolo mangi? – A tavola con i produttori, tra grano, olio e pescato

Ore 19:00 – Esperienze di Gusto

Che cavolo mangi? – L’ora felice, aperitivo Slow

Ore: 19:00 – Premio “Stretto tra due Mari”

Messina rEsiste: Premiamo il futuro che vogliamo

Itinerari slow (su invito)

Ore 10:15 – Partenza → I luoghi che hanno un’anima: Santa Lucia del Mela

Ore 16:00 – Rientro → Piazza Unione Europea

Messina da scoprire

Ore 16:00 – Passeggiate in città

A merenda con Dina e Clarenza – con la guida di Filippo Cavallaro, storico socio e fiduciario di Slow Food

Ore 18:00 – Passeggiate in città

A merenda con Anna Maria Arduino – con la guida di Filippo Cavallaro, storico socio e fiduciario di Slow Food

Camera di Commercio

Ore 17:30 – Obiettivo 2030: Messina e la sua MEtamorfosi

Urban food policy, co-marketing territoriale e sviluppo sostenibile

Ore 19:00 – Messine r-Esiste: Stretto tra i due mari

Premiamo il futuro che vogliamo

Monte di Pietà

Ore 21:00 – Serata Conviviale

Cibo cultura e artisti di strada.

A cura dei cuochi messinesi e i cuochi dell’Alleanza di Slow Food.

Sabato 18 novembre

Piazza Unione Europea

Ore 10:00 – Apertura Area Mangia & Bevi

Ore 10:00 – Esperienze di Gusto

Pausa Caffè – Nè corto né lungo: etico

Ore 12:00 – Esperienze di Gusto

Che cavolo mangi? – L’ora felice, aperitivo Slow

Ore 17:00 – Forum

Il mercato racconta – Un Ponte di biodiversità: prati stabili e benessere animale

Ore 17:30 – Esperienze di Gusto

Che cavolo mangi? – A tavola con i produttori: formaggi, salumi e i vini dello Stretto

Ore 19:00 – Esperienze di Gusto

Che cavolo mangi? – L’ora felice, aperitivo Slow

Itinerari slow (su invito)

Ore 9:00 – Partenza → I luoghi che hanno un’anima: Capo Peloro

Ore 14:30 – Rientro → Piazza Unione Europea

Salone delle Bandiere – Palazzo Zanca

Ore 15:00 – Assemblea dei Soci Slow Food

Primo protocollo giuridico dell’Associazione

Evento riservato ai Delegati Slow Food

Messina da scoprire

Ore 16:00 – Passeggiate in città

A merenda con Anna Maria Arduino – con la guida di Filippo Cavallaro, storico socio e fiduciario di Slow Food

Ore 18:00 – Passeggiate in città

A merenda con Dina e Clarenza – con la guida di Filippo Cavallaro, storico socio e fiduciario di Slow Food

Camera di Commercio (su invito) – Cena istituzionale

Ore 21:00 – Messina e la sua cucina tradizionale

A cura dei cuochi messinesi e dell’Alleanza Slow Food

Domenica 19 novembre

Piazza Unione Europea

Ore 10:00 – Apertura Area Mangia & Bevi

Ore 10:30 – Forum

Il mercato racconta – Scaduto o sprecato?

Ore 12:30 – Esperienze di Gusto

Che cavolo mangi? – L’aperitivo degli avanzi!

Salone delle Bandiere – Palazzo Zanca

Ore 10:30 – Assemblea Nazionale dei Soci Slow Food Italia APS

Evento riservato ai Delegati Slow Food