Sicilia Futura: Priorità al Piano di riequilibrio, no a prese d'atto e annunci

Nonostante gli annunci ed i proclami i consiglieri comunali non sono ancora in grado di affrontare in modo approfondito la “maratona del Salva Messina”. A rilevare come le delibere trasmesse all’Aula siano fino solo prese d’atto è il gruppo di Sicilia Futura.

“Fino ad oggi sono pervenute ai consiglieri esclusivamente delibere relative a prese d’atto ( in seguito a decisioni della giunta municipale), che fuori dal linguaggio burocatrese, significa che il sindaco chiede al consiglio comunale una condivisione politica di quelle che sono competenze esclusive sue e della sua giunta”.

Sicilia Futura evidenzia come la bozza del Salva Messina sia stata discussa con le organizzazioni sindacali e non con il consiglio comunale, unico organo competente chiamato ad assumersi responsabilità ).

“Prima di discutere qualsiasi ulteriore atto, bisogna sottoporre con massima urgenza al Consiglio la delibera sul Piano di Riequilibrio, di cui ad oggi non vi è traccia- scrivono i consiglieri- e ciò al fine di permettere a tutti noi di studiare,analizzare e decidere con scienza e coscienza. Tutti gli altri atti sono consequenziali e non vincolati a nessuna scadenza legislativa di tale impellenza. Senza un Piano di riequilibrio non dovrà partire infatti nessuna maratona per i consiglieri comunali, ma questi potranno continuare “il salto ad ostacoli sui cumuli di rifiuti che invadono la città”.

L’ultima stoccata è diretta al sindaco per l’emergenza rifiuti: “pensi a risolvere la crisi invece di sottoporre solo prese d’atto.. Assistiamo, purtroppo, da settimane solo ad annunci sul tema... senza quei provvedimenti decisivi sul CDA o Dirigenti, cosa a tutt’oggi inspiegabile per tutta la città che certamente si aspettava dal sindaco neo “sceriffo”.