Marchio di qualità “Visit Me”, ecco come aderire

Presentata la manifestazione d'interesse

Una garanzia per turisti e cittadini con sconti su beni di consumo e servizi. Il marchio di certificazione Visit Me “non è soltanto un sito – dice il sindaco Federico Basile – ma un contenitore per cittadini e turisti. All’interno di questo contenitore è stato previsto, per esercenti e operatori turistici, un modello di adesione ad un marchio di qualità, una garanzia per il turista ed il cittadino, offrendo vantaggi e facilità di scelta. L’Amministrazione comunale crea opportunità per gli imprenditori, che hanno la possibilità di trarne beneficio. La creazione di una carta, infatti, consentirà la promozione degli esercizi commerciali e delle strutture ricettive, che aderiranno alla manifestazione di interesse”.

“Per una città sempre più accogliente e per compiere un ulteriore salto di qualità – ha proseguito l’assessore Enzo Caruso – abbiamo previsto la possibilità per esercenti ed operatori turistici di aderire al marchio Visit Me, a garanzia della qualità del servizio offerto e a tutela dell’ospite. Questa è un’opportunità anche per la nostra cittadinanza. L’esercente e l’operatore faranno parte di una rete di qualità comunale, per la promozione del turismo e dell’accoglienza, favorendo la permanenza e l’attrattività di Messina”.

“Grazie alla sinergia dei nostri assessorati – ha aggiunto l’assessore Roberto Cicala – abbiamo previsto una serie di passaggi fino alla creazione della card. E’ possibile aderire al programma Visit Me attraverso un link, compilando il modulo per la partecipazione. La carta sarà strutturata sia in forma fisica che virtuale, a seconda delle esigenze per il suo utilizzo. Sarà possibile utilizzarla sui mezzi di trasporto, per gli accessi ai musei e ai siti di interesse, e per altre attività. La carta sarà dinamica, cioè sono previste eventuali modifiche a seconda delle necessità e delle opportunità che si presenteranno”.

L’assessore Massimo Finocchiaro ha rivolto un invito all’imprenditoria “ad aderire al marchio di qualità ‘Visit Me’. Gli imprenditori possono giovarsi di questa iniziativa. Attirare turisti in città rappresenta, infatti, un beneficio per tutti. L’Amministrazione comunale crea opportunità come queste, per elevare il livello dell’accoglienza in linea con quella che è la crescita di Messina. Il marchio consentirà una serie di vantaggi all’esercente e all’operatore, che sarà inserito nell’elenco delle aziende accreditate dal Comune di Messina, potrà esporre il marchio e quindi sarà riconosciuto come esercizio che offre servizi e prodotti di qualità”.

Questo è il link per aderire al programma Visit Me

L’avviso esplorativo sarà propedeutico alla creazione di una carta di servizi per il turista, che decide di sostare in città per vacanza, studio o lavoro. L’importanza di un marchio di qualità fa riferimento sia alla tutela del consumatore, che è più consapevole delle caratteristiche del prodotto acquistato, sia del produttore, che vede riconosciuto il proprio lavoro attraverso una certificazione ufficiale. Questo può avvenire solo attraverso una certificazione che rispetti la condivisione del sistema dei valori tra chi offre e chi compra. Riunirsi sotto un logo comune risponde quindi all’esigenza di comunicare al potenziale cliente gli sforzi dell’esercizio commerciale verso la qualità. La scelta del Comune di Messina di promuovere il “Marchio di Qualità Visit Me”, insieme al concetto di tutela dell’ospite, rappresenta un’opportunità ed una sfida per il sistema turistico a Messina.

Il marchio di qualità Visit Me è un’occasione unica nel suo genere che consente di promuovere il proprio esercizio commerciale o ricettivo, facilitandone il riconoscimento da parte del turista sempre più attento, esigente e, comunque, portato ad effettuare paragoni tra i vari esercizi turistici e commerciali per la qualità delle infrastrutture, la tipologia di servizio offerto e dell’accoglienza, la professionalità dei gestori e del personale, i prezzi più competitivi, ecc… L’Azienda, che otterrà il marchio di qualità, deve dimostrare di avere un’offerta più che buona, pressoché di eccellenza, e di saperla mantenere nel tempo. Per tale motivo, il marchio non viene assegnato una volta per sempre, ma ogni anno l’albergo, il ristorante o l’operatore certificato viene sottoposto ad una visita di valutazione, da parte di componenti del Comitato di Certificazione, appositamente nominato dall’Amministrazione, per appurare il mantenimento dei requisiti previsti nel disciplinare che regola l’assegnazione del marchio.