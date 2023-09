Marciapiedi accessibili a Ganzirri: si corre ai ripari per realizzare gli scivoli dimenticati VIDEO - Tempostretto

I lavori si erano conclusi a luglio ma mancavano le rampe per le carrozzine. Ecco i nuovi marciapiedi dopo la segnalazione

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Alcuni marciapiedi riqualificati con il progetto “Messina accessibile” erano stati realizzati senza scivoli per persone con disabilità. Dopo la segnalazione al Comune di Messina è stata corretta la svista e sono state realizzate le rampe mancanti all’altezza del torrente Papardo. Adesso il passaggio per le carrozzine c’è, ma non mancano le solite auto parcheggiate con le due ruote sul marciapiede a rendere difficile, se non impossibile, il tragitto delle persone con mobilità ridotta.

Nuovi scivoli e percorsi tattili in via Lago Grande

Lo stesso cantiere sta proseguendo pochi metri più avanti, all’altezza del plesso “Petrarca” dell’Istituto Comprensivo Paradiso. Si sono invece conclusi i lavori in via Lago Grande, dove sono stati realizzati gli scivoli e i percorsi tattili per non vedenti.