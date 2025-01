Mareggiata sulla costa jonica, a S. Teresa crollano lungomare e una piazzetta

Ingenti danni nella cittadina jonica. Riaperta alle 9 la passerella sul torrente Agrò

S. TERESA. Danni ingentissimi a S. Teresa di Riva in seguito alla violenta mareggiata che ha colpito la costa jonica. Nella notte, intorno alle 4, è crollato un tratto di lungomare nella zona di Barracca. Il crollo ha interessato anche una piazzetta. La polizia locale e l’ufficio tecnico hanno immediatamente predisposto la chiusura della zona interessata. “I danni – ha spiegato il sindaco Danilo Lo Giudice – sono davvero ingenti”.

A S. Teresa di Riva dall’alba sono al lavoro mezzi meccanici per la pulizia del lungomare, in particolare nelle zona dove la quantità di materiale presente depositato dai marosi è notevole. L’amministrazione comunale ha invitato i cittadini a non parcheggiare le auto sulla via marina al fine di agevolare gli interventi di pulizia nel più breve tempo possibile.

Riaperto il collegamento tra S. Teresa e S. Alessio

Intanto è stata riaperta, intorno alle 9, la passerella sul torrente Agrò, tra S. Teresa e S. Alessio, chiusa dalle 22 di ieri per l’ingrossamento del torrente che ha inondato la bretella. Anas, contattata dal Comune, ha disposto l’immediata chiusura. Sul posto si era recato una pattuglia della locale stazione dei carabinieri che ha presidiato la passerella allo scopo di evitare criticità.