Marijuana dietro piscina del figlio e agenda coi nomi dei clienti in casa, pusher nei guai - Tempostretto

Dietro ai giochi del bimbo 27 piantine e in casa gli appunti dello spaccio. Blitz dei Cc a Messina

MESSINA – E’ stato arrestato con l’accusa di produzione di stupefacenti un 34enne della zona sud già noto alle forze dell’Ordine. I carabinieri della compagnia Messina Sud, ai comandi del capitano Pagnano, lo tenevano d’occhio da alcuni giorni insospettiti dalla sua fedina penale e dallo strano andirivieni di noti consumatori di droghe da casa sua.

L’agenda coi nomi dei clienti

Ieri è scattato il blitz all’interno che ha confermato i sospetti dei militari. La perquisizione ha infatti rivelato che nel giardino sul retro era stata realizzata una vera e propria piantagione di marijuana. 27 piantine rigogliose erano parzialmente coperte da una piccola piscina per bimbi, in cui giocava il figlio. In casa c’era anche l’agenda dello spaccio, ovvero gli appunti che documentano, secondo gli investigatori, le forniture di droga.

La droga sequestrata

L’uomo è stato arrestato e le piante, estirpate e inviate ai carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio, insieme agli appunti. Al 34enne sono stati concessi i domiciliari in attesa della convalida.