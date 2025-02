Marmora. “Una mareggiata ha reso difficile l’accesso alla spiaggia” VIDEO

Si rende necessario un intervento di sistemazione da parte del Comune di Messina. Va effetrtuata ancvhe la pulizia della spiaggia

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Gentile redazione, vorrei segnalare che la discesa a mare di Marmora – Rodia (sotto la statale 113, scendendo dal ponte Marmora nella prossimità del bivio per Salice) è stata rovinata da una mareggiata lo scorso dicembre. Il tutto rendendo difficile l’accesso soprattutto per le persone anziane. Inoltre, la spiaggia risulta molto sporca e necessita di interventi di pulizia. Si richiede anche la creazione di una barriera soffolta con dei massi per proteggere la costa da future mareggiate. Allego foto e video. Spero che la situazione venga presa in considerazione e si possano adottare soluzioni rapide. Grazie per l’attenzione”.