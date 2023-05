Masterchef a Messina: l'allestimento di piazza Duomo sotto la pioggia FOTO - Tempostretto

Oggi la registrazione della puntata in esterna

MESSINA – Il giorno di Masterchef a Messina è arrivato. Da stamattina in piazza Duomo sono in corso le operazioni di allestimento del set televisivo all’aperto che ospiterà, tempo permettendo, la registrazione di una puntata in esterna della prossima stagione del popolare cooking show. In piazza sono attesi i concorrenti di Masterchef e i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Per l’occasione piazza Duomo e le vie limitrofe sono state interdette al transito veicolare e pedonale. Qualche curioso dietro le transenne sin da stamattina, nonostante la pioggia.

(Foto di Silvia De Domenico)

