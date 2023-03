"Masterlaac", premiata l'Emodinamica dell'ospedale Papardo - Tempostretto

La Giuria di esperti ha assegnato il primo posto al dottor Marco Cerrito

MESSINA – In Italia ogni anno si verificano 200mila ictus, ed uno su quattro è direttamente connesso alla fibrillazione atriale. A soffrire di tale aritmia cardiaca è circa il 2% della popolazione, in europa circa dieci milioni di persone ne soffrono e nel 2030 saranno quasi venti milioni a rischiare un ictus per tale aritmia. Solo in Italia il costo per il Servizio sanitario nazionale è di circa 16 miliardi. Per poter ridurre i rischi di ischemia cerebrale al minimo possibile vengono impiegati i farmaci anticoagulanti, che rendendo meno probabile la formazione di coaguli a livello del cuore proteggo il cervello da emboli. Di contro tali terapie, soprattutto su soggetti con condizioni specifiche di fragilità, possono favorire emorragie anche gravi.

Al fine di proteggere dalle ischemie cerebrali anche i pazienti che non possono fare terapia anticoagulante o per i quali assumere tali farmaci condizionerebbe un alto rischio emorragico, da diversi anni è stato sviluppato l’intervento di: “Chiusura percutanea dell’auricola sinistra”.

Intervento di circa 30 min in anestesia locale che attraverso un foro di 2 mm nella vena della gamba permette di posizionare una sorta di “Tappo” all’interno della piccola struttura chiamata auricola ove si formano i coaguli connessi a tali ischemie cerebrali nei pazienti fibrillanti. Da anni la Sicilia si è fortemente distinta in tali procedure tanto da essere tra le primissime regioni d’italia per numero di impianti effettuati e pazienti protetti. Pochi giorni addietro nella splendida cornice di Siracusa si è svolta la prima edizione di “Masterlaac” , evento condotto da Veronica Gervaso – vicecaporedattore economia e conduttrice del TG5 – finalizzato a valorizzare e divulgare le procedure di occlusione percutanea di auricola sinistra attraverso un contest tra tutte le principali strutture sanitarie che si occupano di tale intervento.

La valutazione della giuria di esperti

La giuria, composta da importanti esperti (Sergio Berti, direttore dell’Unità operativa di Cardiologia diagnostica ed interventistica presso Fondazione Gabriele Monasterio Regione Toscana Cnr; Francesco Tomassini, responsabile Struttura Semplice di Emodinamica ospedale di Rivoli presso Asl To3; Fabrizio Ugo, direttore struttura di Emodinamica presso l’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli) ha premiato l’Emodinamica messinese del Papardo, assegnando un primo posto al dottor Marco Cerrito per la particolarità e l’originalità del caso. Secondo posto al dott. Claudio Sanfilippo dell’ospedale Policlinico G. Rodolico di Catania e il terzo posto al dott. Salvatore Evola dell’ospedale Policlinico Giaccone di Palermo. La costante diffusione di tale intervento contribuirà ad aumentare sempre di più il numero dei pazienti fibrillanti che potranno essere protetti dalle ischemie cerebrali senza rischiare eventi emorragici.