Medicina. Abolizione numero chiuso, Leanza presenta Ddl: "Maggioranza discuta proposta" - Tempostretto

Il parlamentare regionale del Pd chiede all'Ars tempi rapidi

PALERMO – “La maggioranza si ostina a rinviare la discussione all’Ars il disegno di legge-voto presentato per chiedere al parlamento nazionale di abolire il numero chiuso alla facoltà di Medicina: non si comprendono le motivazioni di tanta ostilità verso la nostra proposta, oltretutto alla luce della cronica carenza di personale medico e sanitario che ciclicamente ha spinto alcune strutture in Sicilia a proporre la collaborazione di medici e personale sanitario proveniente dall’estero”. Lo dice Calogero Leanza parlamentare regionale del Pd vicepresidente della commissione Sanità all’Ars e primo firmatario del ddl-voto per chiedere l’abolizione del numero chiuso a Medicina.

“Ritengo sia il momento di discutere questo tema nelle sedi istituzionali, non possiamo aspettare oltre – aggiunge Leanza – anche per dare una risposta ai tanti giovani motivati che vedono precluso un percorso di studi importante. Mi aspetto dunque che il presidente della Regione Renato Schifani ed il Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, nonché il presidente della commissione legislativa competente Fabrizio Ferrara accolgano senza più indugi la richiesta di calendarizzare il ddl”.