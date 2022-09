“Mednight”. Unime celebra la ricerca: 65 eventi e il Mediterraneo protagonista  - Tempostretto

Il 30 settembre, dalle 16,00 a mezzanotte, al Rettorato si terrà “La Notte Mediterranea delle Ricercatrici”

MESSINA. Il 30 settembre, dalle 16,00 a mezzanotte, si terrà “Mednight. La Notte Mediterranea delle Ricercatrici”, presso il Rettorato dell’Università, in Piazza Pugliatti. 65 attività diverse per affrontare i temi del clima, delle energie sostenibili, dell’alimentazione, dell’ecologia, della giustizia e della protezione dell’ambiente marino.

Mednight

Anche Messina aderisce al “Mediterranean Researchers’ Night”, o semplicemente “Mednight”, progetto rivolto ai giovani e al grande pubblico, il cui scopo principale è mostrare la scienza del bacino del Mediterraneo, valorizzando il ruolo delle donne nella ricerca scientifica.

Sono sei i paesi mediterranei ad organizzarlo: Spagna, Italia, Grecia, Cipro, Turchia ed Egitto. Insieme ad un settimo paese, il Belgio, che ha aderito attraverso la European Women Rectors Association – EWORA.

L’edizione 2022 del progetto Mednight è partita all’inizio di aprile sull’isola Greca di Lesvos. Da allora, si sono avviate varie attività parallele nei paesi aderenti, il cui culmine sarà il 30 settembre.

Tantissime attività, dibattiti, performances teatrali, esperimenti, per avvicinare il grande pubblico alla ricerca.

Mednight a Messina

A Messina, la notte della ricerca renderà le ricercatrici e i ricercatori dei nostri Atenei protagonisti di 65 attività diverse, dedicate a grandi e piccini (cui è destinata tutta una specifica “Area Kids”).

Il programma è davvero ricco, tra laboratori tematici, tavole rotonde, dimostrazioni, esibizioni e 4 macro aree della Scienza Mediterranea: Mare e Inquinamento, Clima ed Energie Sostenibili, Dieta e Nutrizione, Vita e Salute.

Inoltre, dal 20 settembre, è in onda la Mednight TV 2022, un canale video realizzato in esclusiva per Mednight e le sue tematiche. Per una delle attività principali, il “Mediterranean Science Team 2023”, è già possibile presentare le candidature. Il team verrà svelato in febbraio, durante un gala che si terrà a Istanbul, in coincidenza con la “Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza”.

Sensibilità ambientale nel Mediterraneo

Tra i tanti eventi messinesi, visionabili qui, alle 18.20, presso l’Aula ex Chimica del Rettorato, si terrà la tavola rotonda dal tema “La Sensibilità ambientale nel Mediterraneo. Una conversazione tra antico e moderno”, con i professori Anita Di Stefano, Giuseppe Giordano, Marco Onorato, Feliciana Pennisi e Rosa Santoro.

Un dialogo a più voci, un confronto interdisciplinare, tra competenze e metodologie diverse, per raccontare il sentire dell’uomo mediterraneo nei confronti del suo ambiente, il rapporto con la sua terra, in un cammino tra antichità e modernità.