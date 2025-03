Meloni: “sarà abbattuta la Tendopoli di San Ferdinando, 20 milioni per nuove abitazioni ai braccianti”

Squillaci (FdI): " un provvedimento ha segnato un passaggio fondamentale per il futuro di questi territori"

ROMA – A Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni ha incontrato i sindaci di Rosarno e San Ferdinando e nell’ambito del piano straordinario contro il degrado delle periferie, ha annunciato che sarà smantellata la tendopoli. Inoltre saranno investiti 20 milioni di euro per costruire abitazioni dignitose per i braccianti. Notizia accolta dal presidente provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, Bruno Squillaci, il quale ha sottolineato “come questo provvedimento ha segnato un passaggio fondamentale per il futuro di questi territori. Durante la riunione, la Presidente Meloni ha evidenziato l’urgenza di intervenire sulla tendopoli che insiste sul territorio della piana di Gioia Tauro, descrivendola come una realtà che per troppi anni ha rappresentato un’emergenza sociale, economica e di sicurezza per i cittadini, e ribadendo che un Paese civile non può accettare l’esistenza di zone franche dove degrado e illegalità hanno preso il sopravvento.

L’intervento previsto non si limiterà a smantellare e bonificare l’area, ma prevede la realizzazione di soluzioni abitative dignitose per i lavoratori interessati, ponendo fine ad una precarietà che per troppo tempo ha caratterizzato e penalizzato questa importante area. Un’operazione che non riguarda solo i braccianti, ma che dovrà avere un impatto positivo sull’intera comunità locale, contribuendo a ristabilire un equilibrio tra esigenze sociali, economiche e di sicurezza”.