"Memorial Mastroieni", titoli provinciali di corsa su strada in palio - Tempostretto

La manifestazione in programma domenica 13 novembre in stretta collaborazione con il Comune di Sant’Alessio Siculo

SANT’ALESSIO SICULO – Sant’Alessio Siculo ospiterà domenica 13 novembre la 17ª edizione del “Memorial Arturo Mastroieni”. La manifestazione, organizzata dall’Atletica Savoca della presidente Manuela Trimarchi in stretta collaborazione con il Comune di Sant’Alessio Siculo, sarà valida come Campionato Provinciale di corsa su strada sia per le categorie giovanili che per Assoluti e Master, mettendo, quindi, in palio gli ambiti titoli messinesi.

Arturo Mastroieni è stato un personaggio di grande rilievo nel panorama sportivo nazionale, poiché fu il primo atleta siciliano a partecipare agli Europei e successivamente l’unico presente nel 1936 alla rassegna olimpica di Berlino, dove corse i 5000 metri in 15’02”2, giungendo al sesto posto.

Secondo il programma tecnico, gareggeranno gli atleti appartenenti alle categorie: Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse e Seniores, suddivisi per fasce d’età. Il circuito totalmente pianeggiante di 2,5 km (andata e ritorno) è stato ricavato sul lungomare della ridente località jonica, con partenza ed arrivo posti di fronte l’Ufficio Turistico.

Alle 8:30 si terrà la riunione di giuria e concorrenti, poi spazio alle competizioni giovanili e a seguire i più grandi fino a Juniores, Promesse e Senior, che dovranno completare tre tornate per complessivi 7,5 km. L’anno scorso si imposero Corrado Mortillaro (Podistica Messina) e Nadiya Sukharyna della Torre Bianca.

Programma Memorial Mastroieni

Ore 8:30 Riunione Giuria e Concorrenti

Ore 9:00 Partenza Esordienti 5 M/F

Ore 9:10 Partenza Esordienti 8 M/F

Ore 9:20 Partenza Esordienti 10 M/F

Ore 9:30 Partenza Ragazzi M/F

Ore 9:40 Partenza Cadetti M/F

Ore 10:00 Premiazione gare giovanili

Ore 10:00 Partenza Tutte le Categorie Settore Agonistico M/F

Ore 10:40 Premiazione Tutte le Categorie Settore Agonistico M/F

Come arrivare a Sant’Alessio Siculo

Da Catania – Autostrada A 18, uscita Taormina e proseguire sulla S.S. 114 in direzione Messina (8 Km), passando per Letojanni fino Sant’Alessio Siculo (zona centrale del paese).

Da Messina – Autostrada A 18, uscita Roccalumera e proseguire sulla S.S. 114 in direzione Catania (Km 4) passando per Furci Siculo, Santa Teresa di Riva fino a Sant’Alessio Siculo (zona centrale del paese).