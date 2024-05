Menchinelli: “A Messina struttura gioiello, il mio compito scoprire talenti” VIDEO

Ultimi giorni per la Nazionale giovanile di nuoto alla Cittadella Sportiva Universitaria. Il dirigente Naccari: "Una grande soddisfazione"

MESSINA – Proseguono gli allenamenti dei 35 nuotatori a Messina, gli atleti sono una parte dei 43 selezionati per i prossimi EuroJrs di nuoto a Vilnius in Lituania del prossimo luglio. Il direttore tecnico delle Nazionali giovanili di nuoto Marco Menchinelli sta utilizzando le strutture della Cittadella Sportiva Universitaria per preparare gli atleti a quest’appuntamento. “Fare collegiali con i ragazzi in questa fascia d’età è fondamentale – spiega Menchinelli – si passa dal gruppo ad avere una squadra che poi è determinante in competizione. Abbiamo la fascia Junior che va dal 2010 al 2006, tutti ragazzi in piena età scolare, in Italia c’è accordo per gli atleti studenti devo dire che alcuni dirigenti scolastici non capiscono l’impegno che mettono in acqua questi ragazzi, mi auguro che ci sia sempre di più non agevolazioni ma comprensione per avere percorsi individualizzati”.

Riguardo alle strutture che stanno utilizzando e come si stanno trovando in questi giorni a Messina il tecnico conclude: “Per quanto mi riguarda una realtà così non ne troviamo moltissime in Italia, abbiamo tutto a disposizione e a portata di mano. Vasca da 25 metri, vasca da 50 metri e palestra, l’organizzazione è capillare e nulla viene tralasciato. Credo che questa struttura sia un fiore all’occhiello non solo della Sicilia ma di tutta l’Italia”.

Naccari: “Ringrazio l’Università”

Nella duplice veste di consigliere Fin Sicilia e dirigente della Ssd UniMe Sergio Naccari dice: “Svolgere il collegiale è una grandissima soddisfazione, l’ennesimo colpo della Federazione che riporta una Nazionale alla Cittadella. Ringrazio l’Università degli Studi di Messina che ha permesso tutto questo, abbiamo qui adesso i nuotatori del futuro, i migliori del panorama nazionale e mondiale. Grande soddisfazione anche avere Emma (Arcudi, tesserata Unime, ndr) che rappresenta la punta di diamante della squadra senza dimenticare Iaria, Bavastrelli, Ferrara, Giaconia e tanti altri”.

Il responsabile Menchinelli e il tecnico Unime Santoro

Nei giorni scorsi il presidente Fin Sicilia, Sergio Parisi, ha conferito a Diego Santoro, responsabile tecnico Unime, l’incarico di creare una rappresentativa regionale che nella prossima stagione agonistica, dopo aver svolto una serie di collegiali propedeutici, prenda parte a due meeting nazionali aprendo così la strada a nuove opportunità di confronto per i nostri migliori atleti. “Quanto di buono fatto da Diego Santoro e il suo staff – conclude Naccari – viene premiato con l’incarico della Fin Sicilia di coordinamento, il nostro tecnico creerà delle rappresentative che presenteremo in Meeting in giro per l’Italia”.

Link all’intervista su YouTube