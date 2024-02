Mercato Giostra: bagni sistemati e aree esterne ripulite

Alcuni operatori avevano lamentato la presenza di tanta sporcizia

Bagni in pessime condizioni igienico sanitarie ed aree esterne piene di erbacce e rifiuti. Alcuni operatori del mercato di Giostra avevano lamentato una situazione di degrado.

Ora l’intervento da parte del Comune, che ha sistemato i bagni e fatto ripulire le aree esterne. La segnalazione era stata inviata dal consigliere comunale Raimondo Mortelliti all’assessore Massimo Finocchiaro, che “si è subito attivato con gli uffici competenti per rendere idonei e pronti all’uso i servizi igienici e l’intera area adiacente, che risultavano in condizioni igienico-sanitarie disastrose, a causa di una sporcizia diffusa e di mancati interventi precedenti. Ringrazio infine gli uffici competenti per la solerzia con la quale sono intervenuti e si auspica che tali attività si registrino con una certa periodicità anche negli altri mercati cittadini” – dice Mortelliti.