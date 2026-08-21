Mercato Vascone, la consegna dei lavori slitta al 30 settembre

Nuova proroga con una delibera della giunta Basile. Polemico il consigliere Cacciotto: "Una storia infinita a Messina"

MESSINA – Non più 31 agosto. Con delibera della giunta Basile del 20 agosto, la consegna dei lavori del mercato Vascone slitta ancora una volta. La nuova data è quella del 30 settembre 2026. “Una storia infinita che da un’ anno e mezzo a questa parte ho rappresentato e che ha comportato, come sta comportando, una molteplicità di problemi”, polemizza il consigliere della III Circoscrizione di Fratelli d’Italia Alessandro Cacciotto, ex presidente.

Nel mese di giugno il via libera alla perizia di variante e suppletiva, un intervento integrativo per garantire il completamento dei lavori del mercato Vascone. La decisione di procedere con questa modifica progettuale nasce dalla necessità di intervenire su alcune criticità emerse in corso d’opera, classificate dagli uffici tecnici come circostanze impreviste e imprevedibili. L’impresa aggiudicataria, S.L. Infrastrutture, si è impegnata a eseguire i maggiori lavori richiesti.

Gli investimenti in campo

Il quadro economico dell’operazione è stato aggiornato per coprire i costi dei nuovi lavori. Il provvedimento prevede impegni di spesa per un totale di 238mila 287 euro a favore dell’impresa esecutrice. A questi si aggiungono 41mila 225 euro destinati al direttore dei lavori, l’ingegnere Adriano Manera, per la redazione della perizia, e 3mila 528 euro riservati agli incentivi per le funzioni tecniche del personale comunale coinvolto.

Con questo atto aggiuntivo, l’impegno contrattuale complessivo sale a 1 milione 258mila 121 euro, una cifra che rimane ampiamente entro i limiti normativi stabiliti dal Codice degli Appalti, non eccedendo il 50 per cento del valore del contratto iniziale.