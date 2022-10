Messa in sicurezza del Torrente Annunziata, dalla Regione il via libera ambientale - Tempostretto

Mancava solo la valutazione per avviare l'appalto

MESSINA – Mancava solo la Via, la Valutazione d’impatto ambientale. Una attesa di anni per poter avviare un progetto di messa in sicurezza del Torrente Annunziata. Per l’avvio dell’appalto dei lavori, aveva annunciato a Tempostretto nei giorni scorsi il presidente della V Municipalità, Raffaele Verso, si aspettava la Via, che finalmente è arrivata.

Ora si potrà procedere a sistemare le spallette, il letto e la foce del torrente. Ma prima di tutto occorrono pulizia, scerbatura della folta vegetazione spontanea e bonifica di tutto ciò che alcuni cittadini ancora gettano dall’alto. Per il presidente Verso, “il via libera ambientale è un’ottima notizia, dati gli enormi problemi in termini di sicurezza”.

