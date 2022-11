Messina. 1 novembre, gli orari del Gran Camposanto e dei cimiteri cittadini - Tempostretto

Bus navetta dal parcheggio di Villa Dante per il Gran Camposanto

MESSINA – In occasione della commemorazione dei defunti, il Gran Camposanto e i cimiteri suburbani rimarranno aperti martedì 1 e mercoledì 2 novembre, con orario continuato dalle ore 8 alle 17. L’assessore con delega ai Servizi Cimiteriali Massimiliano Minutoli ha evidenziato come “anche quest’anno, in perfetta sinergia con le aziende partecipate, i dipartimenti competenti, le associazioni di volontariato e gli attori interessati, ci siamo attivati per definire tutte le azioni necessarie mirate a rendere ancora più accoglienti il Gran Camposanto e i cimiteri suburbani nei giorni in cui la cittadinanza andrà a visitare i propri cari”.

Stop alle auto private

Per il maggiore afflusso di visitatori, per le ditte di lavori sarà vietato l’accesso al Gran Camposanto a tutte le autovetture private autorizzate, anche se munite di pass per i disabili, e nelle giornate di martedì 1 e mercoledì 2 la ricezione dei cortei funebri e delle salme sarà effettuata dall’ingresso lato Baglio. Inoltre, all’interno del Gran Camposanto, saranno garantiti bus navetta dalle ore 8 alle 16 con personale dell’azienda speciale Messina Social City per l’assistenza alle persone anziane e ai disabili, mentre all’esterno l’Atm ha predisposto un servizio di bus navetta gratuito al fine di agevolare l’utenza che si recherà in visita al Cimitero Monumentale.

Bus navetta dal parcheggio di Villa Dante

I bus navetta saranno attivi con partenza ogni dieci minuti; dal parcheggio di villa Dante seguiranno il percorso lungo le vie Catania, San Cosimo e Palmara, e ritorno da via Catania attraverso il perimetro stradale che circonda Villa Dante, collegando i vari ingressi del Cimitero con il terminal bus e il parcheggio Zaera, a disposizione quest’ultimo della cittadinanza h24; navetta anche al Cimitero di Granatari.

La viabilità

Martedì 1 e mercoledì 2 novembre, dalle ore 7 alle 18, sarà vietata la sosta, con zona rimozione coatta, su entrambi i lati della carreggiata di via del Santo dal numero civico 36 al 68; sul lato monte, sempre della carreggiata di via del Santo, dal numero civico 328 sino al ponte FF.SS.; ed in via Catania per un tratto di dieci metri, rispettivamente a nord e a sud dell’ingresso principale del Gran Camposanto. Sarà interdetto inoltre sulla via del Santo il transito veicolare ai mezzi provenienti dal viale Gazzi, fatta eccezione per i veicoli dei residenti, delle Forze di Polizia e di pronto soccorso. Martedì 1 e mercoledì 2 novembre, dalle 7 alle 18, vigeranno il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati di vicolo San Cosimo, e di transito in vicolo San Cosimo, con collocazione di transenne e segnaletica stradale, consentendo la circolazione ai veicoli di Forze di Polizia e Pronto Soccorso; residenti; Enel per effettuare eventuali interventi urgenti di manutenzione; veicoli adibiti a taxi; e agli autobus di Atm. Istituito, infine, mercoledì 2 novembre, dalle 14.30 sino alle 16, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato monte di via Catania per un tratto di 25 metri a sud ed un tratto di 25 metri a nord rispetto all’ingresso principale del Gran Camposanto, al fine di consentire la sosta dei veicoli militari impegnati nella Commemorazione dei Caduti per la Patria.

La manutenzione straordinaria

Sono inoltre previsti interventi manutentivi da parte degli operatori della società Messina Servizi Bene Comune, che si occupa della pulizia, dell’abbellimento e della cura del verde, mentre l’Amam della sistemazione delle fontane e degli altri punti idrici. Sono state messe in sicurezza dal personale dei Servizi Cimiteriali le zone di cantiere interessate da lavori. Come di consueto, saranno presenti le associazioni di volontariato di Protezione Civile per garantire il servizio di assistenza all’ingresso del Gran Camposanto e agli ingressi laterali, nonché il supporto alle persone anziane da accompagnare per prendere il bus navetta interno, il servizio ambulanza presso la porta centrale e squadre sanitarie appiedate nella zona lato Palmara.

Mercoledì la celebrazione eucaristica

La tradizionale celebrazione eucaristica per la Commemorazione dei Defunti, presieduta dal vescovo ausiliare monsignor Cesare Di Pietro, sarà officiata nella Parrocchia di Santa Maria di Gesù a Provinciale, mercoledì 2 novembre, alle ore 11, con ingresso regolato dai volontari del Nucleo diocesano di Protezione Civile.