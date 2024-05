Messina. 18° Trofeo Piskeo, “Ricordiamo Mirko nel suo spazio: l’acqua” VIDEO

Oltre 1200 gli atleti attesi alla Cittadella. Cinque le regioni rappresentate, più una squadra maltese. Le gare da venerdì pomeriggio a domenica

MESSINA – Diventa maggiorenne il Trofeo Piskeo, Memorial Mirko Laganà, che quest’anno celebra la 18ª edizione a 20 anni dalla prima. L’interruzione solo nel periodo del Covid con la manifestazione natatoria che adesso torna ai fasti di un tempo: sono iscritti 1275 atleti da 42 società, la maggior parte dalla Sicilia, una decina dalla Calabria, che porta anche una rappresentativa regionale, più squadre da Emilia Romagna, Lazio, Lombardia e una società maltese, l’Aquahub.

Le gare si svolgeranno alla piscina scoperta della Cittadella Universitaria, si inizia domani, venerdì pomeriggio, con gli Esordienti B ed A, da sabato pomeriggio in vasca gli atleti Categoria in un programma fitto e coinvolgente. Grazia Laganà, madre di Mirko e presidentessa del comitato organizzatore, ci tiene a ringraziare l’Università e l’Ssd UniMe durante la presentazione che ha avuto luogo questa mattina al Rettorato: “Dobbiamo dire grazie all’Università che ci ha aperto le porte, ma non dimentichiamo che la Cappuccini è la vasca intitolata a Mirko Laganà e per noi sarà una gioia vedere quella piscina rifiorire. All’Università ci troviamo bene perché ci ha sempre dato tutto quello che volevamo e anche di più”.

Tra gli atleti più importanti ovviamente Emma Arcudi, punta di diamante della formazione di casa, Gianluca Messina, palermitano tesserato con una squadra lombarda medagliato a livello europeo con la nazionale juniores, Andrea Savoca, plurimedagliato ai Criteria Nazionali Giovanili e già campione italiano Cadetto nella rana, che da quest’anno studia e nuota in un college americano ma torna in gara in Sicilia a Messina. In passato hanno partecipato anche atleti a livello nazionale, il siciliano Luca Marin e la francese Laure Manaudou.

Gli interventi alla presentazione

Giuseppe Giordano, prorettore vicario Università degli Studi di Messina da padrone di casa ha aperto gli interventi: “Se si è arrivati alla 18ª edizione è grazie a Grazia Laganà che è andata avanti, una donna con grande forza di volontà. L’Università ha concesso spazi insieme all’ì’Ssd Unime, ci sono tanti lavori da fare alla Cittadella ma tutti ci siamo dati da fare per organizzare l’evento. Ho un legame personale con la famiglia, umanamente abbiamo vissuto un periodo bellissimi con i nostri figli che gareggiavano insieme”.

Grazia Laganà: “Un appuntamento che tutti attendono, una manifestazione dove si guarda moltissimo l’aspetto tecnico ma altrettanto è curato l’aspetto emotivo, l’obiettivo nostro è ricordare Mirko nel suo spazio che è l’acqua. Ringrazio Giordano sia nella veste di prorettore che di amico da sempre che ha visto crescere Mirko e ci ha accompagnato. Sono 18 anni di ricordo e di amore per Mirko, la piscina e l’acqua erano il suo mondo. Grazie a Gregorio, mio marito, e Yuri, mio figlio, e grazie all’associazione ai volontari sempre presenti quando si deve operare, a tutto lo staff del Trofeo Piskeo”.

Silvia Bosurgi, presidente Ssd UniMe: “Accogliamo sempre con piacere questa manifestazione che nel ricordo di Mirko unisce, ritengo che sia una manifestazione di prestigio per Università e Ssd Unime, è bello ritrovarsi con questi numeri”.

Yuri Laganà, fratello di Mirko: “Quest’anno è un’edizione straordinaria, dopo il covid siamo ripartiti con il programma che vedeva in gara solo gli Assoluti, dallo scorso anno ci sono di nuovo gli esordienti. Più di mille atleti e quasi 4 mila gare, ringraziamo tutte le società presenti che arrivano da tutta Italia”.

Il programma del Piskeo

Venerdì pomeriggio, in gara Esordienti B ed Esordienti A: 50 stile libero, 100 rana, 200 farfalla, 100 dorso, 50 farfalla, 200 stile libero, 4×50 stile libero.

Sabato mattina, in gara Esordienti B ed Esordienti A: 200 dorso, 100 stile libero, 50 rana, 200 rana, 100 farfalla, 50 dorso, 200 misti, 4×50 mista.

Sabato pomeriggio, in gara Ragazzi, Juniores e Unica: 50 stile libero, 200 farfalla, 100 dorso, 50 rana, 200 stile libero, 4×50 stile libero.

Domenica mattina, in gara Ragazzi, Juniores e Unica: 100 stile libero, 200 dorso, 50 farfalla, 100 rana, 400 misti, 4×50 misti.

Domenica pomeriggio, in gara Ragazzi, Juniores e Unica: 400 stile libero, 200 rana, 50 dorso, 100 farfalla, 200 misti, Australiana.

Il programma si concluderà domenica pomeriggio con la gara di Mirko, i 50 dorso in cui è stato campione regionale, al vincitore una targa speciale, e poi con una gara particolare, l’Australiana, che vedrà i migliori quattro atleti uomini e donne sfidarsi ad eliminazione.

