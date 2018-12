Presentazione libro su Natalia Saurin

Giovedì 20 dicembre alle 20:30, presso la libreria Colapesce, presentazione del libro d'arte Tra mito e realtà, prima monografia bilingue dedicata a Natalia Saurin.

L'opera, a cura di Valentina Barbagallo e Giuseppe Mendolia Calella, con testi di Manuela De Leonardis, Wendy Everett e Natalia Saurin, è idealmente suddivisa in due sezioni ricche di immagini e frame delle opere dell'artista: una dedicata alle voci esterne, rappresentate dai contributi critici dei vari autori; l’altra più intimista, in cui a scrivere è la stessa artista che condivide gli studi, gli incontri e le esperienze che hanno stimolato la sua ricerca nel corso delle sue residenze d’artista a Salerno, Messina, Catania, Schöppingen e Cassis. «Il suo lavoro - scrive Marilena Di Tursi, Corriere del Mezzogiorno - si muove in un territorio di mezzo che pesca tra antropologia e sociologia e si in-fiamma di un afflato poetico e visionario»

.