Messina, 20enne in fin di vita dopo incidente. Si è costituito l’investitore

Alessandra Serio

giovedì 04 Settembre 2025 - 17:10

E' un altro giovanissimo, che ha fornito la sua versione sulla "fuga".

Messina – Si è presentato spontaneamente agli agenti della Polizia Municipale il giovane che stanotte ha impattato con l‘auto contro lo scooter condotto dal ventenne ricoverato in gravi condizioni al Papardo. Il ragazzo, accompagnato dal difensore, ha spiegato la propria versione dei fatti ed ora l’autorità giudiziaria sta valutando la sua posizione.

Impatto sulla litoranea nord

L’impatto è avvenuto intorno alle 3 di notte sulla via Consolare Pompea. Il ragazzo in sella al due ruote è stato sbalzato a terra. Il conducente dell’auto non si è fermato a prestargli soccorso. Il 118 ha condotto il ferito all’ospedale Papardo dove è arrivato in condizioni gravissime ed è ora in Rianimazione al Papardo, sotto stretto monitoraggio medico.

