 Messina, 20enne investito da auto pirata. E' caccia all'uomo

Messina, 20enne investito da auto pirata. E’ caccia all’uomo

Alessandra Serio

Messina, 20enne investito da auto pirata. E’ caccia all’uomo

Tag:

giovedì 04 Settembre 2025 - 08:22

E' in fin di vita al Papardo. Caccia all'auto che ha centrato lo scooter sulla litoranea

Messina – E’ caccia all’auto pirata che stanotte intorno alle 3 ha centrato uno scooter in via Consolare Pompea. Il 20enne in sella al due ruote è stato trasportato d’urgenza da un’ambulanza del 118 all’ospedale Papardo.

Giovane in Rianimazione

Qui i medici lo hanno posto in Rianimazione, le condizioni del ragazzo sono gravissime.

Caccia all’auto pirata

La Polizia municipale, con il comandante Giovanni Giardina e l’ispettore Arizzi a capo della sezione Infortunistica, sono ora a lavoro per rintracciare la persona alla guida del veicolo che non si è fermato a prestare soccorso al giovane, sbalzato dallo scooter e inchiodato sull’asfalto della litoranea nord. Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza e i dati estratti dai rilievi sul posto e dall’esame delle tracce sul due ruote e sull’asfalto.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
Mancano pochi giorni alla spettacolare “luna di sangue”
Il Messina annuncia il portiere Del Bello e l’under Di Lazzaro
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED