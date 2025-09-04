Messina, 20enne investito da auto pirata. E’ caccia all’uomo

E' in fin di vita al Papardo. Caccia all'auto che ha centrato lo scooter sulla litoranea

Messina – E’ caccia all’auto pirata che stanotte intorno alle 3 ha centrato uno scooter in via Consolare Pompea. Il 20enne in sella al due ruote è stato trasportato d’urgenza da un’ambulanza del 118 all’ospedale Papardo.

Giovane in Rianimazione

Qui i medici lo hanno posto in Rianimazione, le condizioni del ragazzo sono gravissime.

Caccia all’auto pirata

La Polizia municipale, con il comandante Giovanni Giardina e l’ispettore Arizzi a capo della sezione Infortunistica, sono ora a lavoro per rintracciare la persona alla guida del veicolo che non si è fermato a prestare soccorso al giovane, sbalzato dallo scooter e inchiodato sull’asfalto della litoranea nord. Al vaglio le immagini delle telecamere di sicurezza e i dati estratti dai rilievi sul posto e dall’esame delle tracce sul due ruote e sull’asfalto.