Messina. 40enne ai domiciliari trovato fuori casa e con 30 grammi di droga addosso

L'uomo è stato ricollocato ai domiciliari con l'accusa di evasione e spaccio di sostanze stupefacenti

MESSINA – Era agli arresti domiciliari ma invece è stato trovato fuori dalla sua abitazione, senza giustificato motivo. Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 40enne in flagranza per evasione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i carabinieri si erano recati nell’abitazione dell’interessato per verificare l’osservanza della misura a cui è sottoposto, ma lo hanno sorpreso all’esterno. I militari dell’Arma, notando un certo nervosismo del 40enne, hanno eseguito una perquisizione personale, trovandolo in possesso di quasi 30 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina e crack.

L’attività è stata quindi estesa anche all’abitazione dell’uomo, dove è stata rinvenuta un’altra dose di crack e circa 6 grami di marijuana (suddivisi in due dosi), oltre che un bilancino di precisione, vario materiale verosimilmente utilizzato per confezionare e consumare gli stupefacenti – tra cui diverse pipe per l’assunzione del crack – nonché circa 300 euro ritenuti provento dell’attività delittuosa.

Pertanto, il 40enne è stato arrestato e ricollocato agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la droga sequestrata sarà inviata ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio.