Messina. A lezione di cinema da Marco e Gianluca Dentici - Tempostretto

Il primo è un grande scenografo, il secondo un premio Oscar in effetti speciali: i due incontrano gli studenti degli istituti superiori per il progetto Horcynus Edu

MESSINA – Di padre in figlio, due artigiani e tecnici creativi che Messina ha donato al cinema internazionale. Per il progetto Horcynus Edu, con un percorso formativo destinato agli istituti superiori, martedì 31 gennaio gli studenti incontreranno lo scenografo Marco Dentici, pluripremiato per autori come Bellocchio e Maselli, e Gianluca Dentici (nella foto in evidenza). Quest’ultimo, che interverrà in collegamento da Londra, è supervisore e compositore di effetti visivi, premio Oscar riconosciuto a livello internazionale per le competenze in effetti speciali e computer grafica.

Marco Dentici

Il documentario su Giampilieri

Dopo otto proiezioni nei cinema e molti incontri formativi nelle scuole, il 31 l’incontro con i Dentici. In primo piano un percorso di visione sul cinema di impegno civile e del Mediterraneo, unitamente a una rassegna filmica pensata e accompagnata da laboratori per le scuole medie ed elementari. Il progetto Horcynus Edu, realizzato dalla Fondazione Horcynus Orca e dalla Fondazione MeS.S.in.A – Ente Filantropico, in collaborazione con 12 Istituti Scolastici di Messina, è finanziato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal ministero della Cultura e dal ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’incontro si aprirà con la proiezione del documentario “Caldo grigio, caldo nero” (2011), scritto e diretto da Dentici e basato sulla tragica alluvione che ha colpito Giampilieri nel 2009. Presentato nella sezione Controcampo italiano della 68esima Mostra del Cinema di Venezia, vede la partecipazione di Nino Frassica, Maria Grazia Cucinotta e Ninni Bruschetta. Al termine della proiezione, Dentici passerà a illustrare ai ragazzi gli step che, dietro le quinte, caratterizzano l’attività di uno scenografo: affrontare il difficile compito di progettare e realizzare gli allestimenti, sia all’aperto, partendo da zero o da un primo ambiente, sia all’interno di un teatro di posa.

Lo scenografo di tanto cinema italiano di qualità e il talento creativo internazionale

Marco Dentici, nato a Galati Marina e diplomatosi all’Istituto d’Arte, debutta nel cinema a 26 anni come scenografo per non smettere mai più. Diventa lo scenografo preferito del cinema d’autore italiano (ma anche di quello d’intrattenimento, fatto con cura artigianale) degli anni ‘70 e ’80 fino ai giorni nostri. Lavora soprattutto con Sergio Corbucci, Citto Maselli e Marco Bellocchio ma anche con Sordi, Amelio, Chabrol (non solo Italia, dunque) e Salvatores. In questo millennio vince un David di Donatello e tre Nastri d’argento.

Gianluca Dentici è supervisore e compositore di effetti visivi ed è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei migliori creativi di effetti speciali e computer grafica. Premio Oscar nel 2017 con Il libro della giungla, ha ricevuto tre nomination ai David di Donatello e due Ves Award. Parlerà del ruolo della postproduzione e dei Vfx (effetti visivi) nel cinema dal punto di vista tecnico, dalla rielaborazione delle scenografie in computer grafica fino alla materializzazione su grande schermo delle idee fantasiose di registi e sceneggiatori della Disney e di Hollywood.