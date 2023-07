Messina. A Villa Dante e Montepiselli le attività estive per bambini e ragazzi - Tempostretto

Il ricco programma predisposto dall'Amministrazione e da Messina Social City. Ecco come partecipare

MESSINA – Alla chiusura dell’anno scolastico l’Amministrazione comunale, in sinergia con Messina Social City e le altre partecipate coinvolte secondo le relative attività di gestione, ha programmato una serie di proposte allestite nelle aree a verde rivolte a bambine e bambini nonché ragazze e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 17 anni.

“Pensando di fare cosa gradita alle famiglie messinesi che si devono organizzare nella scelta delle attività estive dei propri figli – evidenzia il sindaco Federico Basile – abbiamo messo a disposizione, dopo le difficoltà organizzative degli ultimi due anni causa pandemia, un importante servizio per offrire momenti di svago e divertimento nel periodo delle vacanze estive, e al tempo stesso supplire alla funzione educativa della scuola attraverso varie attività ricreative, sportive e di animazione finalizzate ad ampliare gli orizzonti dei più piccini e dei ragazzi per contribuire alla loro crescita in ambienti educativi che rispondono al bisogno di stare insieme”.

Il centro estivo a Villa Dante

Il programma, già entrato nel vivo, prevede lo svolgimento di attività e laboratori nel grande spazio a verde cittadino villa Dante e nella riqualificata pineta Montepiselli. A villa Dante si tratta del Centro Estivo, nuova edizione 2023, “che torna – spiega la presidente di Msc Valeria Asquini – per il terzo anno consecutivo per essere da supporto soprattutto a quei genitori entrambi lavoratori durante la chiusura delle scuole”. Il centro estivo sarà operativo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 8-13. Per accedere è necessario iscriversi on line a questo indirizzo.

Le attività a Montepiselli

Relativamente alla pineta Montepiselli sono due le iniziative organizzate e curate sempre dall’azienda speciale Messina Social City: la prima si è avviata lo scorso sabato 1 luglio con “Sabato in Pineta”, laboratorio di attività inclusive, intergenerazionali ed interculturali rivolte a bambini, ragazzi e anziani per condividere momenti di aggregazione, fruibile dalle 16 alle 19. Il calendario proseguirà sabato 15 luglio con “Emozioni in fiaba”; e poi ancora sabato 29 luglio sarà proposto un torneo di dama, e infine il 23 settembre prossimo l’appuntamento con “Giochi senza età”. La seconda iniziativa si è avviata invece oggi pomeriggio, lunedì 3, e proseguirà per tutti i lunedì del mese di luglio, dalle 15.30 alle 17.30, dove bambine e bambini avranno la possibilità di vivere il gioco all’aperto attraverso una serie di attività musicali, con l’obiettivo di favorire il loro avvicinamento giocoso e positivo alla musica. Le attività musicali proseguiranno, sempre dalle 15.30 alle 17.30, lunedì 10, il 17, il 24 e il 31 luglio.