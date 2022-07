Messina. A20, sabato limitazioni al traffico veicolare per lavori tra Rometta e Giostra - Tempostretto

Dalle 6 alle 14 chiusura al traffico veicolare, in ingresso, dello svincolo di Villafranca Tirrena

MESSINA – Il Consorzio per le autostrade siciliane ha disposto, con decorrenza dalle 6 sino alle 14 di sabato 23 luglio, la chiusura al traffico veicolare, per i veicoli che transitano in direzione Messina, del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Rometta (Km. 24+000) e di Giostra-Annunziata (Km. 11+900) dell’autostrada A/20 Messina-Palermo e la conseguente istituzione dell’uscita obbligatoria allo svincolo di Rometta con rientro allo svincolo di Giostra-Annunziata. Lo ha reso noto l’assessore con delega alla Mobilità Urbana ed Extraurbana Salvatore Mondello.

Sempre con la medesima ordinanza è stabilita, con decorrenza dalle 6 sino alle 14 di sabato 23 luglio, la chiusura al traffico veicolare, in ingresso, dello svincolo di Villafranca Tirrena (km. 20+516) dell’autostrada A/20 Messina-Palermo. L’ordinanza, che sarà attuata mediante l’apposizione della prescritta segnaletica indicante obblighi, divieti e limitazioni, è stata adottata al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria della pavimentazione nella rampa di uscita dello svincolo di Giostra dell’autostrada A/20 Messina-Palermo, nella parte bassa, in prossimità della rotatoria di Giostra.