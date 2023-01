Messina. "Un abbraccio in blu", evento gratuito per i bambini disabili - Tempostretto

Domenica alle 10.30, al Bibidi Bobidi Park, la manifestazione organizzata da Confartigianato

MESSINA – Domenica 8 Gennaio 2023 alle 10,30 avrà luogo “Un abbraccio in blu”, un evento gratuito organizzato da Confartigianato Messina, destinato prevalentemente ai bambini con disturbi dello spettro autistico, altri bambini con abilità diverse, e alle famiglie.

Si tratta di una occasione inclusiva, in cui tutti possono partecipare, una occasione per condividere piacevolmente dei momenti ludici per i più giovani, ed un aperitivo conviviale per tutti gli altri.

“Si tratta di una occasione, come tante ce ne vorrebbero – spiega Daria Sturniolo, referente della giornata – per eliminare barriere relazionali che non hanno ragione di essere, per conoscere e per conoscersi, per fare amicizia, creare rete e socialità, per offrire momenti di serenità e relazione a tanti ragazzi dotati di immense risorse emotive. Confido che tanti concittadini avranno il piacere di partecipare a questo primo importante incontro che avrà luogo Domenica 8 Gennaio presso la struttura Bibidi Bobidi Park, in via Bonino”. Il logo “Abbraccio in blu” è stato donato dall’agenzia di comunicazione Subversiva, che ha così voluto dare sostegno a questa iniziativa.