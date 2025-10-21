Messina. Abiti usati abbandonati anche davanti alla chiesa di Santa Maria dell’Arco

Un malcostume diffuso

Avevamo scritto del malcostume dell’abbandono di abiti usati davanti all’Istituto delle Suore Ancelle Riparatrici. La scena si ripete davanti alla chiesa di Santa Maria dell’Arco.

“Non raccogliamo abiti usati – scrive la Parrocchia -. Abbandonare sacchi di abiti usati all’ingresso della chiesa parrocchiale non è un gesto di carità. Tra l’altro si tratta spesso di vestiti logori e vecchi che difficilmente possono essere riutilizzati. I poveri meritano rispetto, non i nostri scarti. E l’ingresso della chiesa non è una discarica. Abbiamo già segnalato alle autorità competenti quanto accade da tempo”.