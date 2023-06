Messina. Acqua maleodorante, "segnalazioni risalgono ad una settimana fa, sindaco chiarisca" - Tempostretto

L'intervento del consigliere comunale Carbone e della vice presidente della IV Municipalità Buda

MESSINA – Il consigliere comunale Dario Carbone di Fratelli d’Italia e la Vice Presidente della IV Municipalità Debora Buda sono intervenuti sui problemi riscontrati alla condotta idrica che hanno comportato la sospensione dell’uso potabile dell’acqua nella zona del centro, chiedendo ai vertici di Amam ed al sindaco di Messina di riferire prima possibile all’Aula sui potenziali rischi per la salute e l’incolumità pubblica dei cittadini.

“Premettiamo di non voler causare allarmismo tra i cittadini messinesi – spiegano Carbone e Buda – ed auspichiamo che le indagini in corso di svolgimento scongiurino problemi per la salute e l’incolumità pubblica. Riteniamo opportuno però, considerato che pare che le segnalazioni circa il cattivo odore e l’insalubrità dell’acqua risalgano già a quasi una settimana fa, che i vertici di Amam ed il sindaco – come è noto massima autorità sanitaria locale – riferiscano al Consiglio comunale ed al Consiglio della IV Municipalità circa l’intero iter posto in essere dalla Società partecipata del Comune nella gestione della questione sin dalle prime battute”.

Intanto, dopo l’ordinanza di ieri sera del sindaco Basile che ha disposto il divieto di utilizzo dell’acqua, rimangono a disposizione dell’utenza interessata le due autobotti dell’Amam posizionate in piazza Masuccio e il piazza Lo Sardo.

