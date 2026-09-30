Messina. Addio a Peppino Mazzullo, voce di Topo Gigio: tre mesi fa aveva compiuto 100 anni

La storica voce messinese che ha fatto sognare intere generazioni

Si è spento a Messina all’età di cento anni Peppino Mazzullo, l’indimenticabile doppiatore e attore celebre in tutta Italia per aver dato anima e voce a Topo Gigio, il famosissimo pupazzo ideato da Maria Perego. Nato nel giugno del 1926 a Santo Stefano di Briga – il villaggio della zona sud di Messina in cui aveva scelto di fare ritorno dopo l’addio alle scene – Mazzullo ha attraversato da protagonista decenni di storia dello spettacolo tra palcoscenici teatrali, trasmissioni radiofoniche e schermi televisivi.

Un sodalizio artistico durato oltre quarant’anni

Il legame tra l’attore messinese e il celebre roditore dalle grandi orecchie prese il via nei primi anni Sessanta, trasformandosi rapidamente in un fenomeno di costume capace di valicare i confini nazionali. Mazzullo non si limitò a interpretare il personaggio con la sua inconfondibile inflessione, ma contribuì in prima persona a delinearne il linguaggio e la spensieratezza, fissando nella memoria collettiva il celebre tormentone “Ma cosa mi dici mai?”.

In una recente intervista, l’artista aveva rievocato l’inizio di quel percorso fortunato, ricollegando l’incontro con il pupazzo negli studi Rai a una visione d’infanzia avuta quando era piccolissimo nella sua stanza da letto, quasi un presagio di buona fortuna tramandato dai racconti della madre.

Il legame profondo con le radici e i festeggiamenti per il secolo di vita

Rientrato stabilmente nella sua terra d’origine, Mazzullo era stato festeggiato lo scorso giugno proprio nel suo villaggio di Santo Stefano di Briga in occasione del prestigioso traguardo dei cento anni. Durante la cerimonia pubblica, il sindaco Federico Basile gli aveva consegnato una targa celebrativa a nome dell’intera municipalità, alla presenza di figure legate al mondo dello spettacolo come l’attore Leo Valli – attuale voce del personaggio – e il compositore Franco Fasano.

Con la sua scomparsa se ne va un tassello fondamentale della televisione d’altri tempi, un professionista capace di custodire intatta la gioia di vivere e di consegnare all’infanzia di milioni di italiani una delle maschere più tenere e amate di sempre. I funerali verranno celebrati domani, giovedì 1 ottobre, alle ore 15:30 nella chiesa di San Giovanni Battista.